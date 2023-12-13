КНДР пытается отправить работников в Россию, - разведка Южной Кореи

Разведка Южной Кореи заявила об обнаружении попыток Северной Кореи отправить своих работников в Россию, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Поскольку Северная Корея пытается отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", - заявили в Национальной разведслужбе страны.

Есть подозрения, что Северная Корея пытается усилить нелегальную отправку своих работников в Россию для заработка по причине нехватки рабочей силы у последней из-за мобилизации молодежи на войну против Украины.

По информации северокорейских госСМИ, российская делегация во главе с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяком прибыла в понедельник в аэропорт Пхеньяна. Там его встретил вицеминистр внешнеэкономических связей Чжи Кёнг Су.

Однако при этом цель визита не сообщается.