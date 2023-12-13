ua en ru
Ср, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР пытается отправить работников в Россию, - разведка Южной Кореи

КНДР, Среда 13 декабря 2023 09:41
UA EN RU
КНДР пытается отправить работников в Россию, - разведка Южной Кореи Фото: диктаторы КНДР и РФ - Ким Чен Ын и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Разведка Южной Кореи заявила об обнаружении попыток Северной Кореи отправить своих работников в Россию, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Поскольку Северная Корея пытается отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", - заявили в Национальной разведслужбе страны.

Есть подозрения, что Северная Корея пытается усилить нелегальную отправку своих работников в Россию для заработка по причине нехватки рабочей силы у последней из-за мобилизации молодежи на войну против Украины.

По информации северокорейских госСМИ, российская делегация во главе с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяком прибыла в понедельник в аэропорт Пхеньяна. Там его встретил вицеминистр внешнеэкономических связей Чжи Кёнг Су.

Однако при этом цель визита не сообщается.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР
NEWS
Ночной удар баллистики по Киеву: фоторепортаж с места событий
Ночной удар баллистики по Киеву: фоторепортаж с места событий
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год