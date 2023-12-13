КНДР пытается отправить работников в Россию, - разведка Южной Кореи
Разведка Южной Кореи заявила об обнаружении попыток Северной Кореи отправить своих работников в Россию, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН (СБ ООН).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
"Поскольку Северная Корея пытается отправить своих рабочих в Россию, мы внимательно следим за ситуацией", - заявили в Национальной разведслужбе страны.
Есть подозрения, что Северная Корея пытается усилить нелегальную отправку своих работников в Россию для заработка по причине нехватки рабочей силы у последней из-за мобилизации молодежи на войну против Украины.
По информации северокорейских госСМИ, российская делегация во главе с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяком прибыла в понедельник в аэропорт Пхеньяна. Там его встретил вицеминистр внешнеэкономических связей Чжи Кёнг Су.
Однако при этом цель визита не сообщается.
Сотрудничество КНДР и России
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.
Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.
Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.