КНДР накрыло наводнение. Власти ввели экстренные меры для ликвидации последствий

Власти Северной Кореи сформировали рабочую группу для срочной ликвидации последствий наводнений в восточной части страны. В нее войдут члены Кабинета министров, сотрудники министерств и других государственных ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на газету "Нодон синмун" .

В пострадавшие районы отправлен медперсонал для оказания помощи. Принимаются меры для профилактики эпидемий.

В обязанности группы входит оперативное принятие мер по стабилизации ситуации в пострадавших от стихии регионах, обеспечение местного населения продуктами питания, питьевой водой и необходимыми лекарствами.

На восточном побережье КНДР идут сильные дожди, которые привели к наводнениям. В результате более тысячи домов были повреждены. Власти эвакуировали из районов бедствия около 5 тысяч жителей.