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КНДР накрила повінь. Влада ввела екстрені заходи для ліквідації наслідків

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Пхеньян, Середа 11 серпня 2021 11:25
КНДР накрила повінь. Влада ввела екстрені заходи для ліквідації наслідків Фото: у КНДР повені (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада Північної Кореї сформувала робочу групу для термінової ліквідації наслідків повеней у східній частині країни. До неї увійдуть члени Кабінету міністрів, співробітники міністерств та інших державних відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету "Нодон сінмун".

У постраждалі райони відправлений медперсонал для надання допомоги. Вживаються заходи для профілактики епідемій.

В обов'язки групи входить оперативне вжиття заходів щодо стабілізації ситуації в постраждалих від стихії регіонах, забезпечення місцевого населення продуктами харчування, питною водою та необхідними ліками.

На східному узбережжі КНДР йдуть сильні дощі, які призвели до повеней. В результаті більше тисячі будинків були пошкоджені. Влада евакуювала з районів лиха близько 5 тисяч жителів.

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