КНДР накинулася з погрозами на Південну Корею: підготують "усі засоби нападу"

Північна Корея звинуватила Південну Корею у запусках дронів, які нібито долетіли до її столиці. КНДР пригрозила Сеулу відповісти силою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що нібито південнокорейські безпілотники були тричі зафіксовані у районі Пхеньяна - 3, 9 та 10 жовтня. КНДР стверджує, що дрони нібито розкидали пропагандистські листівки.
КНДР звинуватила Південну Корею у порушенні "священного" суверенітету та загрозі її безпеці.
Пхеньян стверджує, що підготує "усі засоби нападу" і завдасть удару у відповідь без попередження, якщо південнокорейські безпілотники будуть знову виявлені на її території.
Південна Корея не відреагувала на залякування КНДР.
Конфлікт між двома країнами триває протягом багатьох років, зокрема і через агресивну політику та риторику КНДР.
Напруженість загострилася в останні місяці, оскільки лідер Північної Кореї Кім Чен Ин посилив випробування зброї та погрози. Південна Корея у відповідь посилила спільні військові навчань з США.
У середу, 9 жовтня, КНДР заявила, що нібито назавжди заблокує свій кордон з Південною Кореєю та побудує оборонні споруди, щоб впоратися з силами Південної Кореї та США.
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