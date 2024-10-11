КНДР набросилась с угрозами на Южную Корею: подготовят "все средства нападения"

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что якобы южнокорейские беспилотники были трижды зафиксированы в районе Пхеньяна - 3, 9 и 10 октября. КНДР утверждает, что дроны якобы разбрасывали пропагандистские листовки.

КНДР обвинила Южную Корею в нарушении "священного" суверенитета и угрозе ее безопасности.

Пхеньян утверждает, что подготовит "все средства нападения" и нанесет ответный удар без предупреждения, если южнокорейские беспилотники будут вновь обнаружены на ее территории.

Южная Корея не отреагировала на запугивания КНДР.