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КНДР набросилась с угрозами на Южную Корею: подготовят "все средства нападения"

Фото: КНДР угрожает Южной Корее силой (voakorea com)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея обвинила Южную Корею в запусках дронов, якобы долетевших до ее столицы. КНДР пригрозила Сеулу ответить силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что якобы южнокорейские беспилотники были трижды зафиксированы в районе Пхеньяна - 3, 9 и 10 октября. КНДР утверждает, что дроны якобы разбрасывали пропагандистские листовки.

КНДР обвинила Южную Корею в нарушении "священного" суверенитета и угрозе ее безопасности.

Пхеньян утверждает, что подготовит "все средства нападения" и нанесет ответный удар без предупреждения, если южнокорейские беспилотники будут вновь обнаружены на ее территории.

Южная Корея не отреагировала на запугивания КНДР.

 

Конфликт между Южной и Северной Кореей

Конфликт между двумя странами продолжается в течение многих лет, в том числе из-за агрессивной политики и риторики КНДР.

Напряженность обострилась в последние месяцы, поскольку лидер Северной Кореи Ким Чен Ын усилил испытание оружия и угрозы. Южная Корея в ответ усилила совместные военные учения из США.

В среду 9 октября КНДР заявила, что якобы навсегда заблокирует свою границу с Южной Кореей и построит оборонительные сооружения, чтобы справиться с силами Южной Кореи и США.

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