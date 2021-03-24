В КНДР начали строительство "идеальной улицы", несмотря на другие замороженные проекты

В столице Северной Кореи Пхеньяне начали "широкомасштабное строительство нового жилого квартала. За период "новой пятилетки" планируют построить дома с 50 тыс. квартир, в этом году - 10 тыс.

Об этом сообщает северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК .

Церемония открытия строительства первой очереди 10 000 квартир в Пхеньяне состоялась в районах Сунсин и Сонгва 23 марта. В ней принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын.

Он заявил, что проект будет основным направлением, что символизирует "эпоху нового подъема и массовых преобразований в социалистическом строительстве".

На церемонии закладки фундамента присутствовала огромная толпа из тысячи солдат и рабочих.

По словам Ким Чен Ына, смелый и масштабный проект строительства домов имеет большое значение "для демонстрации неукротимого боевого духа народа КНДР, который вызывающе продвигается, несмотря на различные трудности".

"Ничто не является более стоящим, почетным и радостным, чем без колебаний посвятить наш пот и страсть строительству идеальной улицы...", - сказал Ким.

Фото: ЦТАК

Как сообщает channelnewsasia, строительство было начато на фоне экономического кризиса в КНДР и существования других замороженных строительных проектов.

Новый амбициозный план Кима на ближайшие пять лет направлен на развитие экономики Северной Кореи, но это может натолкнуться на серьезные проблемы, включая международные санкции, введенные за ядерное оружие и программы баллистических ракет.

"Для Ким Чен Ына рискованно начать очередной громкий проект строительства, когда другие важные государственные проекты так сильно задерживаются", - заявил Чад О'Кэрролл, генеральный директор Корейской группы рисков, которая изучает вопросы Северной Кореи.

Запуск проекта может сигнализировать конец строгого закрытия границы в Северной Корее.

"Для этих новых квартир понадобятся некоторые строительные материалы из-за границы, которые можно будет приобрести лишь в том случае, если Север снова начнет позволять импорт", - отметил О'Кэрролл.