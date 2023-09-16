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КНДР може збільшити постачання артилерійських снарядів Росії, - Міллі

Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Північна Корея, можливо, зможе збільшити постачання Росією артилерійських боєприпасів для війни в Україні, але це навряд чи матиме велике значення.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, нещодавня зустріч у Росії лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, призведе до того, що КНДР надасть Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів. Однак, зазначив Міллі, поки що не зрозуміло, скільки і як скоро це станеться. 

"Чи буде це мати велике значення? Я скептично до цього ставлюся", - заявив він.

Генерал заявив, що, хоча він і не хоче занадто применшувати значення допомоги зброєю, "я сумніваюся, що це матиме вирішальне значення".

Іноземні уряди та експерти припускають, що Кім, найімовірніше, постачатиме Росії боєприпаси в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР - за даними Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна в спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки немає.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

А про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ін їх передати: думку експертів".

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