UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР може запустити нову міжконтинентальну балістичну ракету у грудні

Фото: КНДР може запустити міжконтинентальну балістичну ракету у грудні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея може здійснити черговий запуск міжконтинентальної балістичної ракети до кінця грудня 2023 року.

Про це заявив заступник радника з національної безпеки президента Південної Кореї Кім Те Хе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Я думаю, що існує ймовірність того, що Північна Корея запустить міжконтинентальну балістичну ракету у грудні цього року", - сказав він.

За його словами, будь-яка балістична ракета, яка здатна нести ядерну боєголовку, має бути предметом пильного вивчення Сеулом та Вашингтоном.

"Незалежно від того, довга ця балістична ракета або коротка, якщо на неї завантажено ядерну зброю, вона автоматично стає ядерною загрозою та потенційною ядерною атакою проти нас", - додав він.

КНДР вивела на орбіту "супутник-шпигун"

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Після провального запуску Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

А вже 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная КореяКНДР