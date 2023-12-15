КНДР може запустити нову міжконтинентальну балістичну ракету у грудні

"Я думаю, що існує ймовірність того, що Північна Корея запустить міжконтинентальну балістичну ракету у грудні цього року", - сказав він.

За його словами, будь-яка балістична ракета, яка здатна нести ядерну боєголовку, має бути предметом пильного вивчення Сеулом та Вашингтоном.

"Незалежно від того, довга ця балістична ракета або коротка, якщо на неї завантажено ядерну зброю, вона автоматично стає ядерною загрозою та потенційною ядерною атакою проти нас", - додав він.

КНДР вивела на орбіту "супутник-шпигун"

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Після провального запуску Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

А вже 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.