КНДР могла запустить модифицированную версию российских баллистических ракет

Ракеты, запущенные Северной Кореей в четверг, могут быть модифицированной версией российской баллистической ракеты малой дальности "Искандер". К такому выводу пришли эксперты из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Северная Корея сообщила о проведении во вторник испытательных пусков крылатых ракет большой дальности, а в четверг - "тактических управляемых ракет".

"Южнокорейские эксперты сообщили, что тактические управляемые ракеты, вероятно, представляют собой модифицированную версию ракет "Искандер", которые следуют к цели по непредсказуемой траектории с повышенным маневрированием", - говорится в сообщении.

Что же касается крылатых ракет, запущенных КНДР во вторник, высказывается мнение, что они могут быть новым типом, впервые представленным на оборонной выставке в Пхеньяне в октябре прошлого года.