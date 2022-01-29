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КНДР могла запустить модифицированную версию российских баллистических ракет

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КНДР, Суббота 29 января 2022 06:48
КНДР могла запустить модифицированную версию российских баллистических ракет Фото: КНДР могла запустить модифицированную версию российских баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Ракеты, запущенные Северной Кореей в четверг, могут быть модифицированной версией российской баллистической ракеты малой дальности "Искандер". К такому выводу пришли эксперты из Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Северная Корея сообщила о проведении во вторник испытательных пусков крылатых ракет большой дальности, а в четверг - "тактических управляемых ракет".

"Южнокорейские эксперты сообщили, что тактические управляемые ракеты, вероятно, представляют собой модифицированную версию ракет "Искандер", которые следуют к цели по непредсказуемой траектории с повышенным маневрированием", - говорится в сообщении.

Что же касается крылатых ракет, запущенных КНДР во вторник, высказывается мнение, что они могут быть новым типом, впервые представленным на оборонной выставке в Пхеньяне в октябре прошлого года.

Ранее мы писали, что Северная Корея произвела запуск снарядов в направлении Японского моря.

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