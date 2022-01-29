КНДР могла запустити модифіковану версію російських балістичних ракет

Ракети, запущені Північною Кореєю в четвер, можуть бути модифікованою версією російської балістичної ракети малої дальності "Іскандер". До такого висновку прийшли експерти з Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Північна Корея повідомила про проведення у вівторок випробувальних пусків крилатих ракет великої дальності, а в четвер - "тактичних керованих ракет".

"Південнокорейські експерти повідомили, що тактичні керовані ракети, ймовірно, являють собою модифіковану версію ракет "Іскандер", які слідують до мети по непередбачуваній траєкторії з підвищеним маневруванням", - йдеться в повідомленні.

Що ж стосується крилатих ракет, запущених КНДР у вівторок, висловлюється думка, що вони можуть бути новим типом, вперше представленим на оборонній виставці в Пхеньяні в жовтні минулого року.