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КНДР могла запустити модифіковану версію російських балістичних ракет

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КНДР, Субота 29 січня 2022 06:48
КНДР могла запустити модифіковану версію російських балістичних ракет Фото: КНДР могла запустити модифіковану версію російських балістичних ракет (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Ракети, запущені Північною Кореєю в четвер, можуть бути модифікованою версією російської балістичної ракети малої дальності "Іскандер". До такого висновку прийшли експерти з Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Північна Корея повідомила про проведення у вівторок випробувальних пусків крилатих ракет великої дальності, а в четвер - "тактичних керованих ракет".

"Південнокорейські експерти повідомили, що тактичні керовані ракети, ймовірно, являють собою модифіковану версію ракет "Іскандер", які слідують до мети по непередбачуваній траєкторії з підвищеним маневруванням", - йдеться в повідомленні.

Що ж стосується крилатих ракет, запущених КНДР у вівторок, висловлюється думка, що вони можуть бути новим типом, вперше представленим на оборонній виставці в Пхеньяні в жовтні минулого року.

Раніше ми писали, що Північна Корея здійснила запуск снарядів у напрямку Японського моря.

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