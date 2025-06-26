КНДР готує нову партію солдатів для Росії: розвідка назвала терміни наступу

Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї вважає, що Росія може готуватися до масштабного наступу в Україні в липні або серпні, повідомив журналістам член парламенту країни Лі Сон Гвон після закритого брифінгу.

"Додаткове розгортання може відбутися вже в липні або серпні", - сказав Лі, додавши, що як підставу для своєї оцінки агентство посилається на нову підготовку військ Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна Сергія Шойгу, голови Ради безпеки Росії.

За інформацією NIS, в обмін на постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів і ракет до Росії Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.