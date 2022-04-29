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КНДР готовится к первым за пять лет ядерным испытаниям, - Financial Times

Фото: КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Северная Корея ведет подготовку к первым с 2017 года ядерным испытаниям. Ожидается, что они могут состояться в период с мая по сентябрь текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Financial Times.

Как сообщили изданию в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Вашингтона, новые спутниковые снимки ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери показывают, что Пхеньян готовится к своему первому ядерному испытанию с 2017 года. Отмечается, что подготовка к нему "идет полным ходом".

"Некоторые источники предполагают, что седьмое ядерное испытание может состояться в период с мая по сентябрь этого года", - сообщили в CSIS.

В Центре добавили, что дата нового ядерного испытания завит исключительно от личного решения лидера КНДР Ким Чен Ына. Эксперты допускают, что Пхеньян не захочет поссориться с Пекином и не будет подрывать заряд в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, который состоится позднее в этом году.

Напомним, ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях, которые улучшат тактические ядерные возможности страны.

Отметим, в середине апреля КНДР провела пуски двух ракет в сторону акватории Японского моря.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДРСеверная КореяЯдерное оружие