КНДР готовит спуск подводной лодки с баллистическими ракетами, - NHK

Северная Корея (КНДР), возможно, готовит спуск подводной лодки с баллистическими ракетами. Об этом свидетельствуют снимки, проанализированы американскими учеными, сообщает NHK.

Сообщается, что ученые института международных исследований Middlebury и компания-оператор спутниковой связи Planet Labs проанализировали снимки дока в восточном портовом городе Синпо.

"Северная Корея, возможно, готовится к размещению подводной лодки с баллистическими ракетами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 3 сентября вдоль набережной города было зафиксировано не менее 13 похожих на опоры предметов, а также колонны двигавшихся автомобилей. На снимках набережной от 12 сентября зафиксирован процесс строительства большого объекта, что спускается в море. Последние фотографии, сделанные в четверг, свидетельствуют о том, что этот объект уже занимает практически всю набережную.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск новых ракет КНДР предупреждением США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили прекратить ряд совместных командно-штабных учений. Учения Key Resolve и полевые Foal Eagle было решено прекратить с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.