ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Южная Корея разрабатывает лазерное противовоздушное оружие

Новости » В мире    17.09.2019 - 21:52
Южная Корея разрабатывает лазерное противовоздушное оружие
Иллюстративное фото (maxpixel.freegreatpicture)

Один выстрел системы будет стоить около 1690 долларов

Военные технологи Южной Кореи разрабатывают протиповітряне вооружение, способное сбивать вражеские беспилотники с помощью лазера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Janes.

Как отмечается, Южная Корея будет инвестировать в разработку системы зенитного вооружения 74 млн долларов.

"Согласно заявлению службы закупок для нужд обороны (DAPA) от 17 сентября Южная Корея будет инвестировать 74 миллиона долларов в разработку системы зенитного вооружения на базе лазерной технологии", - говорится в сообщении.

Ожидается, что система будет называться Block-I, и будет способна обнаруживать и отслеживать небольшие беспилотные самолеты и нейтрализовать их на близком расстоянии с помощью лазера.

Один выстрел системы Block-I, что, как ожидается, будет готова к оперативному использованию до 2023 года, будет стоить около 1690 долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск новых ракет КНДР предупреждением США и Южной Кореи на фоне их совместных военных учений.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили прекратить ряд совместных командно-штабных учений. Учения Key Resolve и полевые Foal Eagle было решено прекратить с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Таможня Беларуси раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию Южная Корея проведет учения вблизи спорных с Японией островов
Новости Украины Южная Кореяоружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь