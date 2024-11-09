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КНДР два дні поспіль глушить GPS: це вплинуло на кораблі та літаки

Пхеньян, Субота 09 листопада 2024 09:19
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КНДР два дні поспіль глушить GPS: це вплинуло на кораблі та літаки Фото: КНДР глушить GPS-сигнал два дні поспіль (voakorea com)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея другий день поспіль глушить GPS-сигнал. Внаслідок дій КНДР постраждали кілька кораблів і десятки цивільних літаків у районі Жовтого моря.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За словами Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, атаки з глушіння GPS-сигналу були здійснені в північних районах Хеджу та Кесон. Це спричинило проблеми для суден і цивільних літаків.

"Північна Корея повинна негайно припинити провокацію з використанням GPS", – заявили військові Південної Кореї.

Останній інцидент стався через три дні після того, як військові Південної Кореї виявили подібні атаки у вівторок, 5 листопада. Сеул заявив, що нові інциденти з GPS передбачали слабший сигнал порівняно з численними атаками, які КНДР здійснила поблизу північно-західних прикордонних районів між 29 травня та 2 червня.

У червні Південна Корея звернулася до трьох відповідних агенцій, поскаржившись на дії КНДР. Міжнародна організація цивільної авіації висловила занепокоєння і вперше напряму вказала на Північну Корею.

Нагадаємо, нещодавно КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. За словами японських військових, вона пролетіла 86 хвилин. Це найдовший зареєстрований політ північнокорейської ракети.

Україна засудила пуски ракети Північною Кореєю та назвала такі дії безвідповідальною провокацією.

Профільне видання Defense Expresse зазначило, що, за даними Японії та Південної Кореї, ракета піднялась на рекордну висоту у 7000 кілометрів. Це означає, що ракета могла б вразити цілі на території Європи та США.

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КНДР Південна Корея Північна Корея
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