КНДР два дні поспіль глушить GPS: це вплинуло на кораблі та літаки

Північна Корея другий день поспіль глушить GPS-сигнал. Внаслідок дій КНДР постраждали кілька кораблів і десятки цивільних літаків у районі Жовтого моря.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За словами Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, атаки з глушіння GPS-сигналу були здійснені в північних районах Хеджу та Кесон. Це спричинило проблеми для суден і цивільних літаків.

"Північна Корея повинна негайно припинити провокацію з використанням GPS", – заявили військові Південної Кореї.

Останній інцидент стався через три дні після того, як військові Південної Кореї виявили подібні атаки у вівторок, 5 листопада. Сеул заявив, що нові інциденти з GPS передбачали слабший сигнал порівняно з численними атаками, які КНДР здійснила поблизу північно-західних прикордонних районів між 29 травня та 2 червня.

У червні Південна Корея звернулася до трьох відповідних агенцій, поскаржившись на дії КНДР. Міжнародна організація цивільної авіації висловила занепокоєння і вперше напряму вказала на Північну Корею.