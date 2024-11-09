КНДР два дня подряд глушит GPS: это повлияло на корабли и самолеты
Северная Корея второй день глушит GPS-сигнал. В результате действий КНДР пострадали несколько кораблей и десятки гражданских самолетов в районе Желтого моря.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
По словам Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, атаки по глушению GPS-сигнала были совершены в северных районах Хэджу и Кэсон. Это привело к проблемам для судов и гражданских самолетов.
"Северная Корея должна немедленно прекратить провокацию с использованием GPS", - заявили военные Южной Кореи.
Последний инцидент произошел три дня спустя после того, как военные Южной Кореи обнаружили подобные атаки во вторник, 5 ноября. Сеул заявил, что новые инциденты с GPS предусматривали более слабый сигнал по сравнению с многочисленными атаками, которые КНДР совершила вблизи северо-западных приграничных районов между 29 мая и 2 июня.
В июне Южная Корея обратилась в три соответствующих агентства, пожаловавшись на действия КНДР. Международная организация гражданской авиации выразила обеспокоенность и впервые указала на Северную Корею.
Напомним, недавно КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По словам японских военных, она пролетела 86 минут. Это самый длинный зарегистрированный полет северокорейской ракеты.
Украина осудила пуски ракеты Северной Кореей и назвала такие действия безответственной провокацией.
Профильное издание Defense Expresse отметило, что, по данным Японии и Южной Кореи, ракета поднялась на рекордную высоту в 7000 километров. Это означает, что ракета могла поразить цели на территории Европы и США.
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