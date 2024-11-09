КНДР два дня подряд глушит GPS: это повлияло на корабли и самолеты

Северная Корея второй день глушит GPS-сигнал. В результате действий КНДР пострадали несколько кораблей и десятки гражданских самолетов в районе Желтого моря.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По словам Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, атаки по глушению GPS-сигнала были совершены в северных районах Хэджу и Кэсон. Это привело к проблемам для судов и гражданских самолетов.

"Северная Корея должна немедленно прекратить провокацию с использованием GPS", - заявили военные Южной Кореи.

Последний инцидент произошел три дня спустя после того, как военные Южной Кореи обнаружили подобные атаки во вторник, 5 ноября. Сеул заявил, что новые инциденты с GPS предусматривали более слабый сигнал по сравнению с многочисленными атаками, которые КНДР совершила вблизи северо-западных приграничных районов между 29 мая и 2 июня.

В июне Южная Корея обратилась в три соответствующих агентства, пожаловавшись на действия КНДР. Международная организация гражданской авиации выразила обеспокоенность и впервые указала на Северную Корею.