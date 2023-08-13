У КНДР біля ядерного полігону сталися два землетруси

За даними Корейського метеорологічного управління, перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно за 40 км на північний північний захід від Кільчжу, провінція Північна Хамген, а другий - магнітудою 2,3 стався за 42 км на північний північний захід від Кільчжу.

Епіцентр першого землетрусу знаходився на широті 41,3 градуса північної широти і довготі 129,19 градуса східної довготи на глибині 15 км, епіцентр другого землетрусу - на широті 41,31 градуса північної широти і довготі 129,16 градуса східної довготи на глибині 5 км.

У Кільджу розташований ядерний полігон Пунг'є-рі, на якому Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.

Тільки у 2022 році в цьому районі сталося вісім природних землетрусів.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів. Кілька днів тому Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "удосконалення боєздатності".

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що армія його країни має надати пріоритет розвитку можливостей стримування проти ядерних та ракетних загроз КНДР.

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