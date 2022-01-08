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КНБ Казахстана опроверг увольнение племянника Назарбаева

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Нур-Султан, Суббота 08 января 2022 13:31
КНБ Казахстана опроверг увольнение племянника Назарбаева Фото: Нурсултан Назарбаев и Самат Абиш (knews.kg)
Автор: Сергей Новиков

Комитет национальной безопасности Казахстана опроверг увольнение племянника первого президента Нурсултана Назарбаева. Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Первым заместителем так же и работает", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Там также уточнили, что в комитете два первых заместителя главы ведомства, в их числе и Абиш.

Отметим, ранее была информация о том, что Абиш больше не занимает должность первого заместителя КНБ. А местное издание Orda.kz вообще сообщило о его задержании.

Однако впоследствии задержание не подтвердилось. Также сегодня стало известно, что сам Назарбаев тоже остается в Казахстане, хотя накануне местные СМИ сообщили о его побеге.

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