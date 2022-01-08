КНБ Казахстана опроверг увольнение племянника Назарбаева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Там также уточнили, что в комитете два первых заместителя главы ведомства, в их числе и Абиш.

"Первым заместителем так же и работает", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Отметим, ранее была информация о том, что Абиш больше не занимает должность первого заместителя КНБ. А местное издание Orda.kz вообще сообщило о его задержании.

Однако впоследствии задержание не подтвердилось. Также сегодня стало известно, что сам Назарбаев тоже остается в Казахстане, хотя накануне местные СМИ сообщили о его побеге.