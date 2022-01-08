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КНБ Казахстану спростував звільнення племінника Назарбаєва

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Нур-Султан, Субота 08 січня 2022 13:31
КНБ Казахстану спростував звільнення племінника Назарбаєва Фото: Нурсултан Назарбаєв і Самат Абіш (knews.kg)
Автор: Сергей Новиков

Комітет національної безпеки Казахстану спростував звільнення племінника першого президента Нурсултана Назарбаєва. Самат Абіш продовжує обіймати посаду першого заступника голови комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Першим заступником так само і працює", - повідомили в прес-службі КНБ.

Там також уточнили, що в комітеті два перших заступника глави відомства, в їх числі і Абіш.

Зазначимо, раніше була інформація про те, що Абіш більше не обіймає посаду першого заступника КНБ. А місцеве видання Orda.kz взагалі повідомило про його затримання.

Однак згодом затримання не підтвердилося. Також сьогодні стало відомо, що сам Назарбаєв теж залишається в Казахстані, хоча напередодні місцеві ЗМІ повідомили про його втечу.

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