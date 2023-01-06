UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В КМВА заспокоїли українців: авіація ворога за межами України та відстежується

Фото: у небі Київської області працює українська авіація (mill.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У небі над Київською областю працює українська авіація. Ворожа літає за межами нашої країни та відстежуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем. Нагадуємо, повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Білорусі зафіксували зліт ворожої авіації

Зокрема, йдеться про зліт російського ДРЛО Іл-76 А-50У, який є навідником ракет. Також є зліт винищувачів супроводу та МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Після чого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьАвіація Українивоздушная тревога