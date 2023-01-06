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В КМВА заспокоїли українців: авіація ворога за межами України та відстежується

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Київ, П'ятниця 06 січня 2023 13:50
В КМВА заспокоїли українців: авіація ворога за межами України та відстежується Фото: у небі Київської області працює українська авіація (mill.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У небі над Київською областю працює українська авіація. Ворожа літає за межами нашої країни та відстежуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем. Нагадуємо, повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Білорусі зафіксували зліт ворожої авіації

Зокрема, йдеться про зліт російського ДРЛО Іл-76 А-50У, який є навідником ракет. Також є зліт винищувачів супроводу та МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Після чого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

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Київ Київська область Авіація України воздушная тревога
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