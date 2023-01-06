В КГВА успокоили украинцев: авиация врага за пределами Украины и отслеживается

В небе над Киевской областью работает украинская авиация. Вражеская же летает за пределами нашей страны и отслеживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"В небе Киевской области работает наша авиация. Вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем. Напоминаем, воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Беларуси зафиксировали взлет вражеской авиации.

В частности, речь идет о взлете российского ДРЛО Ил-76 А-50У, который является наводчиком ракет. Также есть взлет истребителей сопровождения и МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

После чего в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.