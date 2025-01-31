КМВА ініціює перегляд рішення про зупинку транспорту під час тривог

Дискусія пройшла в рамках пошуку інструментів для розробки ефективної стратегії збереження безпеки та мобільності мешканців столиці в умовах воєнного стану.

"Відкритий обмін думками та професійний аналіз - це основа ефективних і збалансованих рішень. Так само збалансованим має бути й функціонування міста: безпека та мобільність киян є пріоритетом" - зазначив начальник КМВА на заході.

Ткаченко наголосив, що розглядаючи питання зупинки громадського транспорту під час тривог, він не отримав жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань цього рішення.

Крім того, за його словами, ухвалене рішення Ради оборони виконується вибірково, адже в ньому зазначено, що зупинятись мають усі - і комунальний, і приватний транспорт, проте на практиці цього не відбувається.

"Всі сторони дискусії виступили за необхідність зваженого, комплексного підходу, який врахує як безпекові, так і транспортні аспекти. Ці напрацювання... будуть представлені на одному з найближчих засідань Ради оборони", - йдеться у повідомленні КМВА.