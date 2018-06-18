КМУ вместе с силовыми ведомствами разработал совместный план действий по борьбе с контрабандой на таможне

Основные положения были обсуждены сегодня, 18 июня, во время специального совещания

Кабинет Министров Украины совместно с Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины разработали план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

По словам Гройсмана, основные положения были обсуждены сегодня, 18 июня, во время специального совещания, посвященного проблемам, которые имеют место на границе.

"Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн. Убежден, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду. Понимаем, что там гуляют крупные рыбины, которых надо выловить и навести порядок," - сказал Владимир Гройсман.

Напомним, 1 июня сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Одессе контрабандную переправку психотропных веществ на территорию Украины.