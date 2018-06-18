КМУ разом з силовими відомствами напрацював спільний план дій по боротьбі з контрабандою на митниці

Основні положення були обговорені сьогодні, 18 червня, під час спеціальної наради

Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Державною фіскальною службою, Службою безпеки України напрацювали план дій, направлений на ефективну боротьбу з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

За словами Гройсмана, основні положення були обговорені сьогодні, 18 червня, під час спеціальної наради, присвяченої проблемам, які мають місце на кордоні.

"Тема на порядку денному - ефективна боротьба з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Минулого року всі наші зусилля, які ми спрямували на детінізацію роботи митниці дали додатково до бюджету 70 млрд грн. Переконаний, що десятки мільярдів ще в кишенях тіньовиків - тих, хто займається схемами, кришує контрабанду. Розуміємо, що там гуляють крупні рибини, яких треба виловити і навести порядок," - сказав Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 1 червня співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували в Одесі контрабандне переправлення психотропних речовин на територію України.