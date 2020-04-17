ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КМУ на следующей неделе утвердит порядок распределения средств на борьбу с COVID-19

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 18:48
КМУ на следующей неделе утвердит порядок распределения средств на борьбу с COVID-19
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Привлеченным к борьбе с коронавирусом врачам повысят зарплату

На следующей неделе Кабинет министров утвердит порядок распределения средств, направленных на борьбу со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, во время сегодняшнего селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в среду, 22 апреля, на очередном заседании правительство утвердит порядок распределения выделенных на борьбу с COVID-19 средств.

"Все врачи, которые касаются борьбы с коронавирусом, должны получить повышенную заработную плату. Это полностью экстренная медицина и врачи всех медицинских учреждений, которые определены как опорные, ведь они в первую очередь принимают больных", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада приняла за основу и в целом изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи со вспышкой коронавируса. В обновленном документе было сокращено размер Фонда борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин поручил центрам занятости ускорить выплату помощи по временной безработице на период карантина из-за коронавируса. При этом правительство упростило подачу документов в центры занятости.

Еще один нардеп выздоровел после COVID-19 Кабмин упростил подачу документов для получения вознаграждения героям Украины
Новости Украины Кабинет Министров УкраинысредстваКоронавирус
News
On Top