КМУ наступного тижня затвердить порядок розподілу коштів на боротьбу з COVID-19

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Залученим до боротьби з коронавірусом лікарям підвищать зарплату

Наступного тижня Кабінет міністрів затвердить порядок розподілу коштів, направлених на боротьбу зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, під час сьогоднішньої селекторної наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже у середу, 22 квітня, на черговому засідання уряд затвердить порядок розподілу виділених на боротьбу з COVID-19 коштів.

"Всі лікарі, які дотичні до боротьби з коронавірусом, мають отримати підвищену заробітну плату. Це повністю екстрена медицина та лікарі всіх медичних закладів, які визначені як опорні, адже вони щонайперше приймають хворих", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада схвалила за основу і в цілому зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку зі спалахом коронавірусу. В оновленому документі було скорочено розмір Фонду боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін доручив центрам зайнятості пришвидшити виплату допомоги по тимчасовому безробіттю на період карантину через коронавірус. При цьому уряд спростив подання документів до центрів зайнятості.