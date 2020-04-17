ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КМУ наступного тижня затвердить порядок розподілу коштів на боротьбу з COVID-19

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 18:48
КМУ наступного тижня затвердить порядок розподілу коштів на боротьбу з COVID-19
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Залученим до боротьби з коронавірусом лікарям підвищать зарплату

Наступного тижня Кабінет міністрів затвердить порядок розподілу коштів, направлених на боротьбу зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, під час сьогоднішньої селекторної наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже у середу, 22 квітня, на черговому засідання уряд затвердить порядок розподілу виділених на боротьбу з COVID-19 коштів.

"Всі лікарі, які дотичні до боротьби з коронавірусом, мають отримати підвищену заробітну плату. Це повністю екстрена медицина та лікарі всіх медичних закладів, які визначені як опорні, адже вони щонайперше приймають хворих", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада схвалила за основу і в цілому зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку зі спалахом коронавірусу. В оновленому документі було скорочено розмір Фонду боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін доручив центрам зайнятості пришвидшити виплату допомоги по тимчасовому безробіттю на період карантину через коронавірус. При цьому уряд спростив подання документів до центрів зайнятості.

Ще один нардеп видужав після COVID-19 Уряд спростив подання документів для отримання винагороди героям України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнисредстваКоронавірус
News
On Top