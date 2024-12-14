В КМДА заявили, що директору департаменту вручили підозру у справі 2021 року без доказів

"Представники Головного слідчого управління Національної поліції України вручили повідомлення про підозру в нібито одержанні неправомірної вигоди директору Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександру Возному. У Департаменті розцінюють це як чергову спробу тиску на столичну владу та переслідування з політичних мотивів. Справа стосується подій 2021 року і пов’язана з можливими діями колишньої службової особи Департаменту, відносно якої… матеріали були направлені до суду понад півтора роки тому", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті також зауважили, що з того моменту не відбувалося жодних додаткових слідчих дій та спроб отримати роз’яснення від співробітників або керівника Департаменту. При цьому у слідчих та прокурорів не було доказів вини та підстав для повідомлення про підозру керівнику Департаменту.

Тому вручення такої підозри зараз може свідчити про переслідування з політичних мотивів. Більше того, текст підозри не містить жодних обґрунтованих доказів причетності Олександра Возного до справи, яка розслідується, наголошується у повідомленні.

"Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зацікавлений у прозорому та неупередженому розслідуванні і готовий до співпраці з правоохоронними органами. Директор Департаменту доводитиме безпідставність звинувачення його причетності до справи в суді", - підкреслюється у повідомленні.