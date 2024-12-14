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В КГГА заявили, что директору департамента вручили подозрение по делу 2021 года без доказательств

Фото: Киевский городской совет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА считают попыткой давления на столичную власть и преследованием по политическим мотивам вручение подозрения по делу трехлетней давности директору департамента Александру Возному. Безосновательность обвинений он будет доказывать в суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Представители Главного следственного управления Национальной полиции Украины вручили уведомление о подозрении в якобы получении неправомерной выгоды директору Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александру Возному. В Департаменте расценивают это как очередную попытку давления на столичную власть и преследования по политическим мотивам. Дело касается событий 2021 года и связано с возможными действиями бывшего должностного лица Департамента, в отношении которого... материалы были направлены в суд более полутора лет назад", - говорится в сообщении.

В Департаменте также отметили, что с того момента не происходило никаких дополнительных следственных действий и попыток получить разъяснения от сотрудников или руководителя Департамента. При этом у следователей и прокуроров не было доказательств вины и оснований для сообщения о подозрении руководителю Департамента.

Поэтому вручение такого подозрения сейчас может свидетельствовать о преследовании по политическим мотивам. Более того, текст подозрения не содержит никаких обоснованных доказательств причастности Александра Возного к делу, которое расследуется, отмечается в сообщении.

"Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА заинтересован в прозрачном и беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Директор Департамента будет доказывать безосновательность обвинения его причастности к делу в суде", - подчеркивается в сообщении.

 

 

 

 

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КГГА