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У КМДА викрили корупційну схему: чиновниці загрожує до 10 років за ґратами

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Київ, Четвер 15 червня 2023 13:32
У КМДА викрили корупційну схему: чиновниці загрожує до 10 років за ґратами Фото: чиновниця КМДА піде під суд через хабарництво (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція викрила корупційну схему, яку організували чиновники Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Справу вже передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За даними слідства, чиновники вимагали хабарі за видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та оформленні інших документів.

Зазначається, що видача вказаних дозволів проводиться безкоштовно. Проте зловмисники навмисно створювали умови, в яких отримати такий дозвіл було неможливо.

Чиновники розробили корупційну схему та вимагали хабарі через месенджери. Ролі кожного учасника схеми були чітко розподілені, з використанням псевдонімів та інших методів конспірації. "Тарифи" залежали від кількості викидів забруднюючих речовин.

Під суд підуть троє фігурантів справи: чиновниця та двоє спільників з підконтрольних приватних фірм. Їм загрожує до 10 років в'язниці.

Фото: чиновниця КМДА піде під суд через хабарництво (npu.gov.ua)

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звільнив чиновника КМДА, який під час комендантської години відвідував ресторан. Мова йде про колишнього директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

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КМДА коррупция полиция
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