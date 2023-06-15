ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В КГГА разоблачили коррупционную схему: чиновнице грозит до 10 лет за решеткой

Новина українською →
Киев, Четверг 15 июня 2023 13:32
В КГГА разоблачили коррупционную схему: чиновнице грозит до 10 лет за решеткой Фото: чиновница КГГА пойдет под суд из-за взяточничества (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция разоблачила коррупционную схему, организованную чиновниками Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Дело уже передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

По данным следствия, чиновники требовали взятки за выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и оформление других документов.

Отмечается, что выдача указанных разрешений осуществляется бесплатно. Однако злоумышленники специально создавали условия, в которых получить такое разрешение было невозможно.

Чиновники разработали коррупционную схему и требовали взятки через мессенджер. Роли каждого участника схемы были четко распределены с использованием псевдонимов и других методов конспирации. "Тарифы" зависели от количества выбросов загрязняющих веществ.

Под суд пойдут трое фигурантов дела: чиновница и двое подельников из подконтрольных частных фирм. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: чиновница КГГА пойдет под суд из-за взяточничества (npu.gov.ua)

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил чиновника КГГА, который во время комендантского часа посещал ресторан. Речь идет о бывшем директоре департамента охраны культурного наследия КГГА Александре Никоряке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА коррупция полиция
NEWS
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом