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В КМДА розповіли, як потрапити до укриттів, що розташовані у школах Києва

Фото: у КМДА розповіли, як потрапити в укриття, розташовані у школах Києва (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб потрапити у бомбосховища, що знаходяться у закладах освіти Києва, потрібно мати при собі паспорт. Загалом у столиці налічується 900 таких укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Так, щоб потрапити в укриття або пункт незламності, необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу.

"Додатково всі заклади освіти столиці облаштовані достатньою кількістю камер спостереження та "тривожною кнопкою", а три чверті закладів фізично охороняє "Муніципальна охорона", - йдеться в повідомленні.

Правила доступу до таких укриттів визначені протоколом комісії ТЕБ та НС від 23.06.2022 року спрямований на захист дітей від проникнення диверсійних груп і терористичних загроз. У зазначеному документі йшлося про спеціальний режим доступу до закладів освіти, а також закриття їх територій на час комендантської години та тримання зачиненими підвалів і горищ.

Водночас у протоколі не йдеться про укриття, адже всі горища і підвали, у розумінні Кодексу цивільного захисту, не є захисними спорудами. Укриттями є лише спеціально облаштовані приміщення, у яких можливе тимчасове перебування людей задля захисту від дії засобів ураження.

Укриття у Києві

Проблема стану укриттів у Києві стала досить гостро після того, як 1 червня Київ був атакований ракетами та загинули троє людей, у тому числі дитина. Вони не встигли потрапити до укриття, оскільки його було зачинено.

Поліція порушила кримінальну справу за цим фактом, а трьох чиновників та охоронця затримали. Після цього випадку президент Володимир Зеленський ініціював масштабну перевірку бомбосховищ по всій Україні.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна

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Київ