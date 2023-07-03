В КГГА рассказали, как попасть в укрытия, расположенные в школах Киева

Так, чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Дополнительно все учебные заведения столицы оснащены достаточным количеством камер наблюдения и "тревожной кнопкой", а три четверти заведений физически охраняет "Муниципальная охрана", - говорится в сообщении.

Правила доступа к таким укрытиям определены протоколом комиссии ТЭБ и ЧС от 23.06.2022 направлены на защиту детей от проникновения диверсионных групп и террористических угроз. В указанном документе речь шла о специальном режиме доступа к учебным заведениям, а также закрытии их территорий на время комендантского часа и содержании закрытых подвалов и чердаков.

В то же время в протоколе речь не идет о укрытии, ведь все чердаки и подвалы, в понимании Кодекса гражданской защиты, не являются защитными сооружениями. Укрытиями являются только специально обустроенные помещения, в которых возможно временное пребывание людей для защиты от воздействия поражений.

Укрытия в Киеве

Проблема состояния укрытий в Киеве стала довольно остро после того, как 1 июня Киев был атакован ракетами и погибли трое человек, в том числе ребенок. Они не успели попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, а троих чиновников и охранника задержали. После этого случая президент Владимир Зеленский инициировал масштабную проверку укрытий по всей Украине.

Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.