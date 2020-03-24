КГГА просит АМКУ проверить рост цен во время карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко просит Антимонопольный комитет Украины проверить рост цен во время карантина в столице из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Столичный градоначальник также призвал собственников торговых сетей не поднимать цены необоснованно.

"Как городские власти мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому хочу обратиться к Антимонопольному комитету - обратите внимание на эту проблему, нужно вмешаться в ситуацию. А собственников торговых сетей хочу призвать - не поднимайте цены необоснованно. Сегодня сложно всем", - сказал Кличко.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева также просит Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса. По его словам, сейчас происходит бесконтрольный "импорт инфекции" в город.

Напомним, цены на продукты в Украине резко выросли. В частности, цена на некоторые крупы и макаронные изделия выросла на 5-10%, а гречка вообще стала дороже почти на половину. Кроме того, повысились цены на фрукты и овощи. Борщевой набор, в который входят картофель, капуста, лук, морковь, обойдется дороже на 35-128%.