КМДА просить АМКУ перевірити зростання цін під час карантину в Києві

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко просить власників торговельних мереж не піднімати ціни необґрунтовано

Мер Києва Віталій Кличко просить Антимонопольний комітет України перевірити зростання цін під час карантину в столиці через пандемію коронавірусу. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Столичний градоначальник також закликав власників торговельних мереж не піднімати ціни необґрунтовано.

"Як міська влада ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни, тому хочу звернутися до Антимонопольного комітету - зверніть увагу на цю проблему, потрібно втрутитися у ситуацію. А власників торгових мереж хочу закликати - не підіймайте ви ціни необґрунтовано. Сьогодні складно всім", - сказав Кличко.

Як писало РБК-Україна, мер Києва також просить Міністерство внутрішніх справ посилити контроль за дотриманням городянами карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. За його словами, зараз відбувається безконтрольний "імпорт інфекції" у місто.

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні різко зросли. Зокрема, ціна на деякі крупи і макаронні вироби виросли на 5-10%, а гречка взагалі стала дорожче майже на половину. Крім того, підвищилися ціни на фрукти та овочі. Борщовий набір, у який входять картопля, капуста, цибуля, морква, обійдеться дорожче на 35-128%.