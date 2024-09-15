В КМДА попередили, шо у Києві погіршилась якість повітря

Також зазначимо, що станом на 15 вересня стало відомо, що забруднення в річці Десна дісталося Київської області. Пляма забруднення вже спостерігається між селами Літки та Рожни, про що в ефірі телемарафону заявив голова Держагентства водних ресурсів України Ігор Гопчак

"На сьогоднішній момент забруднення дійшло до 336 км від впадання по річці Десна, тобто воно знаходиться вже в Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення знаходиться в Чернігівській області між селами Остер і Максим", - сказав він.

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