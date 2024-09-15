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В КГГА предупредили, что в Киеве ухудшилось качество воздуха

Фото: жителей Киева предупредили об ухудшении качества воздуха (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 15 сентября, в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Причиной стали пожары в области и метеорологические условия.

Передает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

В сообщении говорится, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области, а также метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Для улучшения ситуации в КГГА рекомендуют сделать следующее:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Также отметим, что по состоянию на 15 сентября стало известно, что загрязнение в реке Десна добралось до Киевской области. Пятно загрязнения уже наблюдается между селами Литки и Рожны, о чем в эфире телемарафона заявил глава Госагентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак.

"На сегодняшний момент загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна, то есть оно находится уже в Киевской области между селами Летки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим", - сказал он.

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Киев