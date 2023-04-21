КМДА подала в суд за руйнацію "Будинку з комахами"

"З’явилась інформація від Міністерства культури та інформаційної політики України, що "Будинок з комахами" за адресою: вул. Володимирська, 93, має статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини і це перешкоджає його збереженню. Проте хотіли б наголосити, що наказом Департаменту від 29.07.2021 №45 зазначений об’єкт занесений до переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва. Тобто об’єкт вже набув статусу і охороняється ЗУ "Про охорону культурної спадщини". Тому власники/уповноважені особи зобов’язані отримати погодження проектної документації та дозвіл на проведення робіт", - заявляють у департаменті.

В повідомленні зазначено, що київська влада вжила всіх заходів для припинення руйнування будинку і звернулася до правоохоронних органів.

"Працівниками департаменту вжито всіх необхідних заходів оперативного реагування. Винесено припис щодо припинення будь-яких робіт, надання науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт. Скасовано контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою та надіслано заяву до Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Станом на 20.04.2023 Департаментом спільно з громадськістю, Департаментом міського благоустрою та Голосіївським УП ГУ НП у м. Києві, за результатами чергового обстеження, було зупинено проведення робіт за адресою вул. Володимирська, 93", - повідомляють у департаменті.

Також в департаменті нагадують, що у 2019-2021 роках направляли до Мінкультури подання про занесення до держреєстру нерухомих пам’яток України більше як на 1500 пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Проте за цей час Мінкульт ухвалив рішення лише щодо 72 об’єктів - це 4,7% від загальної кількості об’єктів, поданих міською владою на включення до Держреєстру. Доля інших невідома.

Враховуючи це, Київська міська рада рішенням від 13.05.2021 №945/986 направила звернення до Кабінету міністрів та Верховної ради про занесення об’єктів до держреєстру.