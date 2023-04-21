КГГА подала в суд за разрушение "Дома с мухами"

"Появилась информация от Министерства культуры и информационной политики Украины, что "Дом с мухами" по адресу: ул. Владимирская, 93, имеет статус только что обнаруженного объекта культурного наследия и это препятствует его сохранению. Однако хотели бы подчеркнуть, что приказом Департамента от 29.07.2021 №45 указанный объект занесен в перечень объектов культурного наследия г. Киева, то есть объект уже приобрел статус и охраняется ЗУ "Об охране культурного наследия". проектной документации и разрешения на проведение работ", - заявляют в департаменте.

В сообщении отмечено, что киевские власти приняли все меры для прекращения разрушения дома и обратились в правоохранительные органы.

"Работниками департамента приняты все необходимые меры оперативного реагирования. Вынесено предписание о прекращении любых работ, предоставление научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ. Отменена контрольная карточка на временное нарушение благоустройства и направлена заявление в Голосеевское УП ГУ ЧП в г. Киеве. о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. По состоянию на 20.04.2023 Департаментом совместно с общественностью, Департаментом городского благоустройства и Голосеевским УП ГУ НП в г. Киеве, по результатам очередного обследования, было остановлено проведение работ по адресу ул. Владимирская, 93", - сообщают в департаменте.

Также в департаменте напоминают, что в 2019-2021 годах направляли в Минкультуру представление о занесении в госреестр недвижимых памятников Украины более чем на 1500 памятников и только что обнаруженных объектов культурного наследия. Однако за это время Минкульт принял решение только по 72 объектам - это 4,7% от общего количества объектов, представленных городскими властями на включение в Госреестр. Судьба других неизвестна.

Учитывая это, Киевский городской совет решением от 13.05.2021 №945/986 направил обращение в Кабинет министров и Верховную раду о внесении объектов в госреестр.