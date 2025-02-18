Ключовим є вирішення питання України: держсекретар США про можливості мирних переговорів

За словами Марка Рубіо, метою є нормалізувати можливості для дипломатичної роботи, зокрема забезпечити належне функціонування посольств.

"Якщо наші дипломатичні канали не працюють, то буде важко постійно та ефективно комунікувати, і це може звести з рейок всі наші дискусії з приводу України", - додав глава Держдепу США.

Держсекретар також підкреслив, що вже є певні покращення, і деякі місії змогли відновити свою роботу.

Проте, на його думку, необхідно діяти швидко, щоб не втратити час. Ключовим елементом, за його словами, є можливість досягнення угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін конфлікту.

Якщо таке досягнення стане реальним, це стане унікальною можливістю, яка зробить світ кращим.

Однак, за словами Рубіо, першочерговим завданням є вирішення питання України, щоб угода була прийнятною для всіх учасників конфлікту.