Ключові нелегальні гравці лишаються поза зоною уваги, - СЕО JTI Україна

На її думку, важливо, щоб був реальний результат роботи правоохоронців. Бо одна річ - відкрити справу, а інша - довести її до логічного завершення.

"Із публікацій медіа бачимо, що фіксується збільшення кількості прецедентів із затриманням порушників та виявленням нелегальної продукції. Але це лише підтверджує дані Kantar, адже кількість новин та звітів про затримання та конфіскації росте пропорційно до зростання частки нелегального ринку", - сказала Шарамок.

Також СЕО JTI Україна зазначила, що незаконна торгівля крокує вперед разом із розвитком технологій. Так, якщо 10 років тому ми зустрічали бабусь із сигаретами у метро, то тепер замість них працюють телеграм-канали. Це створює додаткові можливості для злочинців, які виробляють, підробляють, розповсюджують нелегальний продукт.

"Виходячи із публікацій у ЗМІ, влада намагається їх закривати. Але для мене це більше боротьба з симптомами. А причина - нелегальне виробництво. В листопаді 2022 року було зафіксоване зменшення частки нелегального ринку після закриття фабрики в Жовтих Водах. І ми подумали, що це хороший сигнал і почалась планомірна робота. Однак ефект був короткостроковим, бо інші виробники нелегальної продукції швидко зайняли нішу, яка вивільнилася", - заявила Шарамок.

"Боротьбою із симптомами" вона вважає і заборону на продаж сигарет для duty free магазинів українськими виробниками. "Реалізація продукту з написом duty free на митній території України, тобто за межами магазину безмитної торгівлі, і так була протизаконною. З цим явищем можна було б боротись виконуючи діючі закони, а не прийняттям нових", - сказала Шарамок.

За її даними, у грудні минулого року середня пачка сигарет легального виробництва коштувала 85 грн, а нелегальна - 45 грн. З січня для легальних виробників податки зросли ще на 20%, тому легальні сигарети стануть ще дорожчими, і найбільше від цього страждає держава, бо саме податки займають до 80% в ціні пачки сигарет.

"Якщо пройтися ледь не по Хрещатику, то можна побачити нелегальні сигарети на вітринах кіосків. Ніхто навіть не намагається сховатися", - сказала Шарамок.

Також за її словами є і інші нововведення, які начебто мають допомогти в боротьбі з нелегальним ринком: введення електронного акцизу, додаткова голограма на акцизній марці. "Але все це - імітація боротьби, коли потрібна просто системна та прозора робота правоохоронних органів", - резюмувала СЕО JTI Україна.