Ключевые нелегальные игроки остаются вне зоны внимания, - СЕО JTI Украина

По ее мнению, важно, чтобы был реальный результат работы правоохранителей. Ибо одна вещь - открыть дело, а другая - довести его до логического завершения.

"Из публикаций СМИ видим, что фиксируется увеличение количества прецедентов с задержанием нарушителей и обнаружением нелегальной продукции. Но это лишь подтверждает данные Kantar, ведь количество новостей и отчетов о задержании и конфискации растет пропорционально росту доли нелегального рынка", - сказала Шарамок.

Также СЕО JTI Украина отметила, что незаконная торговля идет вперед вместе с развитием технологий. Так, если 10 лет назад мы встречали бабушек с сигаретами в метро, то теперь вместо них работают телеграмм-каналы. Это создает дополнительные возможности для преступников, производящих, подделывающих, распространяющих нелегальный продукт.

"Исходя из публикаций в СМИ, власти пытаются их закрывать. Но для меня это больше борьба с симптомами. А причина – нелегальное производство. В ноябре 2022 г. было зафиксировано уменьшение доли нелегального рынка после закрытия фабрики в Желтых Водах. И мы подумали, что это хороший сигнал и началась планомерная работа. Однако эффект был краткосрочным, потому что другие производители нелегальной продукции быстро заняли освободившуюся нишу",

"Борьбой с симптомами" она считает и запрет на продажу сигарет для duty free магазинов украинскими производителями. "Реализация продукта с надписью duty free на таможенной территории Украины, то есть вне магазина беспошлинной торговли, и так была противозаконной. С этим явлением можно было бы бороться, выполняя действующие законы, а не принятием новых", - сказала Шарамок.

По ее данным, в декабре прошлого года средняя пачка сигарет легального производства стоила 85 грн., а нелегальная - 45 грн. С января для легальных производителей налоги выросли еще на 20%, поэтому легальные сигареты станут еще дороже, и больше всего от этого страдает государство, потому что именно налоги занимают до 80% в цене пачки сигарет.

"Если пройтись чуть ли не по Крещатику, то можно увидеть нелегальные сигареты на витринах киосков. Никто даже не пытается скрыться", - сказала Шарамок.

Также, по ее словам, есть и другие нововведения, которые якобы должны помочь в борьбе с нелегальным рынком: введение электронного акциза, дополнительная голограмма на акцизной марке. "Но все это - имитация борьбы, когда нужна просто системная и прозрачная работа правоохранительных органов", - резюмировала СЕО JTI Украина.