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Ключові елементи компенсацій. Зеленський заявив про створення комісії з претензій і фонду

Вівторок 02 квітня 2024 14:15
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Ключові елементи компенсацій. Зеленський заявив про створення комісії з претензій і фонду Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив про створення комісії з претензій і компенсаційного фонду як ключових елементів запланованого механізму компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави держави.

"Ми всі разом створили справжню мережу підзвітності. Ми дуже цінуємо лідерство Нідерландів у просуванні ідеї створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії", - заявив він.

Зеленський заявив, що вдячний усім країнам і керівникам держав, міжнародним організаціям, громадським лідерам, представникам юридичної спільноти, які підтримують глобальну роботу з розслідування російських військових злочинів і притягнення винних до відповідальності, притягнення до відповідальності всіх, хто винен, - від політичного та військового керівництва Росії до рядових виконавців.

"Я впевнений, що діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна і працює над відновленням повної справедливості щодо всіх, хто постраждав від цієї війни - і дорослих, і дітей, - важлива для всього світу", - заявив він.

Президент повідомив, що Україна створює дуже конкретні систематичні інструменти для компенсації шкоди, завданої цією війною.

"Разом із багатьма країнами та лідерами ми співпрацюємо у справі конфіскації російських активів і прибутку від них. Усе це має працювати на людей, яких Путін намагався знищити цією війною. Аналогічним чином починає працювати і Реєстр збитків, і вкрай важливо, щоб уже цього року було створено комісію з претензій та компенсаційний фонд як ключові елементи запланованого механізму компенсації", - заявив він.

Зеленський закликав Захід не відступати від спільної лінії - лінії справедливості.

"І прошу вас не знижувати темпів. Ми маємо зробити все можливе для зміцнення справедливості, щоб справедливість забезпечувала реальну силу нашої спільної безпеки - безпеки від агресії та терору. Нехай справжній мир відновлюється швидше. І нехай кожен, хто руйнує мир, дійсно боїться постати перед судом у Гаазі", - наголосив він.

Реєстр збитків

У 2023 році Європейський союз ухвалив рішення про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Головний офіс функціонуватиме у Гаазі, а сателітний - у Києві.

У березні в Гаазі запустили офіційний веб-сайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

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