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Ключевые элементы компенсаций. Зеленский заявил о создании комиссии по претензиям и фонда

Вторник 02 апреля 2024 14:15
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Ключевые элементы компенсаций. Зеленский заявил о создании комиссии по претензиям и фонда Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил о создании комиссии по претензиям и компенсационного фонда как ключевых элементов запланированного механизма компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

"Мы все вместе создали настоящую сеть подотчетности. Мы очень ценим лидерство Нидерландов в продвижении идеи создания Специального трибунала по преступлениям российской агрессии", - заявил он.

Зеленский заявил, что благодарен всем странам и руководителям государств, международным организациям, общественным лидерам, представителям юридического сообщества, которые поддерживают глобальную работу по расследованию российских военных преступлений и привлечению виновных к ответственности, привлечению к ответственности всех, кто виновен - от политического и военного руководства России до рядовых исполнителей.

"Я уверен, что деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина и работает над восстановлением полной справедливости в отношении всех, кто пострадал от этой войны - и взрослых, и детей, - важна для всего мира", - заявил он.

Президент сообщил, что Украина создает очень конкретные систематические инструменты для компенсации ущерба, нанесенного этой войной.

"Вместе со многими странами и лидерами мы сотрудничаем в деле конфискации российских активов и прибыли от них. Все это должно работать на людей, которых Путин пытался уничтожить этой войной. Аналогичным образом начинает работать и Реестр ущерба, и крайне важно, чтобы уже в этом году были созданы комиссия по претензиям и компенсационный фонд как ключевые элементы запланированного механизма компенсации", - заявил он.

Зеленский призвал Запад не отступать от общей линии - линии справедливости.

"И прошу вас не снижать темпов. Мы должны сделать все возможное для укрепления справедливости, чтобы справедливость обеспечивала реальную силу нашей общей безопасности - безопасности от агрессии и террора. Пусть настоящий мир восстанавливается быстрее. И пусть каждый, кто разрушает мир, действительно боится предстать перед судом в Гааге", - подчеркнул он.

Реестр убытков

В 2023 году Европейский союз принял решение о создании Международного реестра убытков, причиненных российской агрессией против Украины. Главный офис будет функционировать в Гааге, а сателлитный - в Киеве.

В марте в Гааге запустили официальный веб-сайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.

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