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Ключевых российских генералов отстранили от командования в Украине, - британская разведка

Фото: силы вторжения на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин (tvzvezda.ru)
Автор: Александр Белоус

С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведке в число отстраненных генералов входят командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также какое-то время исполнял обязанности главного оперативного командующего.

"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке, отметив, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Напомним, в начале апреля Россия реорганизовала свое военное командование силами вторжения в Украину, назначив командующим генерала армии Александра Дворникова.

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Вторжение России в Украину