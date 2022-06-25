Ключевых российских генералов отстранили от командования в Украине, - британская разведка

С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведке в число отстраненных генералов входят командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также какое-то время исполнял обязанности главного оперативного командующего.
"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке, отметив, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.
Напомним, в начале апреля Россия реорганизовала свое военное командование силами вторжения в Украину, назначив командующим генерала армии Александра Дворникова.
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