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Ключових російських генералів відсторонили від командування в Україні, - британська розвідка

Фото: сили вторгнення на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін (tvzvezda.ru)
Автор: Олександр Білоус

З початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки в число відсторонених генералів входять командувач повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південною групою військ (ЮГВ) генерал армії Олександр Дворніков, який також якийсь час виконував обов'язки Головного оперативного командувача.

"Командування ЮГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергію Суровикину, оскільки ЮГВ продовжує грати центральну роль в наступі Росії на Донбасі", - повідомили в британській розвідці, зазначивши, що протягом більше тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції і жорстокості.

Нагадаємо, на початку квітня Росія реорганізувала своє військове командування силами вторгнення в Україну, призначивши командувачем генерала армії Олександра Дворнікова.

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Вторгнення Росії до України