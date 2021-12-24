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Ключевой советник Папы Римского по вопросам климата и соцсправедливости ушел в отставку

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Ватикан, Пятница 24 декабря 2021 00:51
Ключевой советник Папы Римского по вопросам климата и соцсправедливости ушел в отставку Фото: ключевой советник Папы Римского ушел в отставку (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Питера Тарксона. Он был его ключевым советником по вопросам климата и социальной справедливости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пресс-служба Ватикана сообщила, что кардинал Тарксон покинул пост главы департамента, который называется Дикастерия служения целостному человеческому развитию. Она была создана в 2016 году и заботилась о проблемах мира, справедливости, миграции, а также занималась благотворительностью.

В отставку подали и другие настоятели Дикастерии, в которую вошли четыре Папских совета.

"После первых пяти лет деятельности с уставом, утвержденным на испытательный период, и по результатам визитации, проведенной прошлым летом, настоятели Дикастерии служения целостному человеческому развитию подали Вселенскому Архиерею прошение об отставке", - говорится в заявлении.

Исполнять обязанности префекта Дикастерии служения целостному человеческому развитию временно поручено кардиналу Майклу Черни, он приступит к работе 1 января 2022 года.

Кардиналу Тарксону 73 года он родился в Гане. Его называли ключевым советником Папы Франциска. Именно Тарксон представлял Ватикан на международных мероприятиях, таких как Экономический форум в Давосе. До сих пор он был единственным африканским кардиналом на столь высокой должности.

Тарксон, возможно, будет претендовать на папский престол, чтобы стать первым за 1 500 лет понтификом африканского происхождения. До достижения 80-летнего возраста он еще может принять участие в конклаве.

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