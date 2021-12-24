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Ключовий радник Папи Римського з питань клімату та соцсправедливості пішов у відставку

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Ватикан, П'ятниця 24 грудня 2021 00:51
Ключовий радник Папи Римського з питань клімату та соцсправедливості пішов у відставку Фото: ключовий радник Папи Римського пішов у відставку (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Папа Римський Франциск прийняв відставку кардинала Пітера Тарксона. Він був його ключовим радником з питань клімату та соціальної справедливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прес-служба Ватикану повідомила, що кардинал Тарксон покинув пост глави департаменту, який називається Дикастерія служіння цілісному людському розвитку. Вона була створена в 2016 році і дбала про проблеми миру, справедливості, міграції, а також займалася благодійністю.

У відставку подали й інші настоятелі Дикастерії, до якої увійшли чотири папські ради.

"Після перших п'яти років діяльності зі статутом, затвердженим на випробувальний період, і за результатами візитації, проведеної минулого літа, настоятелі Дікастерії служіння цілісному людському розвитку подали Вселенському архієрею прохання про відставку", - йдеться в заяві.

Виконувати обов'язки префекта Дікастерії служіння цілісному людському розвитку тимчасово доручено кардиналу Майклу Черні, він приступить до роботи 1 січня 2022 року.

Кардиналу Тарксону 73 роки він народився в Гані. Його називали ключовим радником Папи Франциска. Саме Тарксон представляв Ватикан на міжнародних заходах, таких як Економічний форум в Давосі. До цих пір він був єдиним африканським кардиналом на такій високій посаді.

Тарксон, можливо, буде претендувати на папський престол, щоб стати першим за 1 500 років понтифіком африканського походження. До досягнення 80-річного віку він ще може взяти участь у конклаві.

Раніше ми писали, що Папа Франциск заступився за жінок, які страждають від домашнього насильства.

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