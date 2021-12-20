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Папа Франциск заступился за женщин, страдающих от домашнего насилия

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Италия, Понедельник 20 декабря 2021 01:48
Папа Франциск заступился за женщин, страдающих от домашнего насилия Фото: Папа Франциск (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Папа Франциск заступился за женщин, страдающих от домашнего насилия. Он сделал заявление по этому поводу на телевидении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос женщины, ставшей жертвой домашнего насилия, Франциск сказал, что очень много женщин страдает от этого явления.

"Число женщин, которые подвергаются избиениям и жестокому обращению в своих домах, даже со стороны их мужей, очень, очень велико", - сказал он.

Он назвал это "сатанинским явлением" и унизительным для мужчин.

"Проблема в том, что для меня это почти сатанинское явление, потому что оно использует человека, который не может защитить себя, который может только (попытаться) блокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно", - сказал Франциск.

Напомним, что ранее Франциск встал на сторону детей, которые предлагали правительству свои идеи по борьбе с изменением климата. По его словам, эта молодежь - наше будущее.

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