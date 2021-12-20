Папа Франциск заступился за женщин, страдающих от домашнего насилия
Папа Франциск заступился за женщин, страдающих от домашнего насилия. Он сделал заявление по этому поводу на телевидении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос женщины, ставшей жертвой домашнего насилия, Франциск сказал, что очень много женщин страдает от этого явления.
"Число женщин, которые подвергаются избиениям и жестокому обращению в своих домах, даже со стороны их мужей, очень, очень велико", - сказал он.
Он назвал это "сатанинским явлением" и унизительным для мужчин.
"Проблема в том, что для меня это почти сатанинское явление, потому что оно использует человека, который не может защитить себя, который может только (попытаться) блокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно", - сказал Франциск.
Напомним, что ранее Франциск встал на сторону детей, которые предлагали правительству свои идеи по борьбе с изменением климата. По его словам, эта молодежь - наше будущее.