Папа Франциск заступился за женщин, страдающих от домашнего насилия. Он сделал заявление по этому поводу на телевидении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отвечая на вопрос женщины, ставшей жертвой домашнего насилия, Франциск сказал, что очень много женщин страдает от этого явления.

"Число женщин, которые подвергаются избиениям и жестокому обращению в своих домах, даже со стороны их мужей, очень, очень велико", - сказал он.

Он назвал это "сатанинским явлением" и унизительным для мужчин.