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Ключевая роль в деэскалации: Германия призвала обеспечить работу ОБСЕ на Донбассе

Автор: Артур Родивилов

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на фоне сообщений об отзыве рядом стран наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на востоке Украины заявила о необходимости обеспечить работу миссии. Она играет ключевую роль в деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бербок.

Бербок отметила, что миссия должна беспрепятственно выполнять работу.

"Сейчас, как никогда, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в усилиях по деэскалации и является глазами и ушами международного сообщества. Мы должны обеспечить, чтобы он мог беспрепятственно выполнять весь свой мандат", - заявила Бербок.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге рассказал о дальнейшем формате работы миссии всемирной организации в Украине.

Журналисты спросили Дюжаррика, имеются ли данные, свидетельствующие о том, что США выводят своих сотрудников из миссии ООН на Украине по аналогии с ситуацией с представительством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он подчеркнул, что изменений в присутствии ООН в Украине нет.

Напомним, в ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. В организации не назвали, о каких именно государствах идет речь.

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